Campingpladsejere glæder sig: Mange vil holde ferie herhjemme i år

Der bores, saves og regeres på Ribe Camping. Ny receptionsbygning og fælleshus er på vej midt i en coronatid.

Forberedelserne til foråret og sommeren 2021 er i fuld gang efter sidste år, hvor de udenlandske turister ikke kunne komme ind Danmark og blev afløst af nye danske campister, der omvendt ikke kunne komme på ferie i udlandet.

- Vi har her i januar fået usædvanlig mange bestillinger til sommer- og ferietiden, så det lover godt, siger Anne Hansen, der er medejer af Ribe Camping.



Og danskerne har for alvor fået smag for hjemlig ferie i sommerhuse og på campingpladser.

Ifølge en rundspørge analyseinstituttet YouGov har lavet for Danske Bank, forventer 59 procent - altså næsten cirka tre ud af fem - at holde deres sommerferie her i landet.

En stor del af disse svarer desuden, at de normalt bruger den primære del af deres sommerferie i udlandet, men altså har valgt at blive hjemme netop i år.

Dansk Camping Union fortæller, at landets campingpladser allerede nu har mange bestillinger på hytter og pladser til telte og campi8ngvogne.