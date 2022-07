Carina fik p-afgift selvom p-skiven stod rigtigt – kunder boykotter shoppingcenter af samme grund

Også Philomena Talbot tænker sig om en ekstra gang, inden hun parkerer i Broen, efter hun i maj fik en p-bøde ved et besøg i centret.

- Hvis jeg en anden gang skal i Broen, så kommer jeg nok til at tage cyklen, for 800 kroner det er alligevel mange penge, siger Philomena Talbot til TV SYD.

Shoppingcenter dropper p-vagter

Også ved Esbjerg Storcenter i den nordlige del af byen har flere oplevet at få en p-bøde, men her valgte centeret i juni at opsige aftalen med p-selskabet.

- Med vores placering uden for byen og vores mange p-pladser vurderede vi, at vi ikke havde behov for tidsbegrænset parkering og derfor heller ikke ønskede at uddele p-bøder til de af vores kunder, som ikke huskede at sætte p-skiven, skriver Esbjerg Storcenter i et skriftligt svar til TV SYD.