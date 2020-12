Cathrines stemmer truer hende: Du dør, hvis du bliver smittet med corona

Mette F giver stress

- Jeg har de sidste 20 år været indlagt seks gange i alt. Men tre gange bare på det sidste halve års tid. Bare Mette (statsminister Mette Frederiksen, red.) træder frem på skærmen, begynder jeg at få stress, fordi det nok betyder flere restriktioner, siger den 46-årige førtidspensionist fra Esbjerg.

Han fortæller, at hans sociale liv stoppede brat, da coronaen kom til landet.

- Jeg trak mig helt. De første 14 dage snakkede jeg kun med kassedammen i Netto. Jeg er ellers ret social, siger han.

Mine tanker kører mig ned

Han siger det med et skævt smil, men øjnene fortæller, at det ikke var spor sjovt. Frygten for at blive smittet fik ham til at isolere sig. Men det gør ham på den anden side ensom.

- Det har jeg ikke godt af. Så får mine tanker frit spil. Og tankerne kører mig længere og længere ned. Især om aftenen.