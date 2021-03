Centerchef: Genåbning forvrider konkurrencen

- Det betyder, vi kommer til at ligge inde med en masse varer, som vi skulle have solgt. Det er både udsalgsvarer fra foråret og fine vintervarer, som vi nu ligger inde med. Det er et kæmpeproblem for os, siger Sebastian Andersen, butikschef i tøjbutikken Mr Broen i Storcenter Broen Shopping, Esbjerg.

Med mandagens genåbningsplan, som et meget stort flertal mandag vedtog på Christiansborg, er der først udsigt til, at store butikscentre må åbne den 21. april, og det er både Sebastian Andersen og center manager Janni Bastlund Dam, uforstående overfor.

Konkurrenceforvridende



- Vi kan stå her i centret og se ud på en gågade, hvor det sprudler med mennesker, og lige om lidt kan vi også se kunder i de mindre centre, mens vores store center fortsat skal holdes lukket. Jeg mener, det ville være bedst at sprede kunderne over et større areal, siger center manager Janni Bastlund Dam, og i følge hende har et storcenter rigtig gode muligheder for at kontrollere kundernes adfærd.

- Med vores 33.000 kvadratmeter kan vi sprede kunderne, vi kan kontrollere hvor mange, der lukkes ind ad gangen, vi har kundetællere ved hver indgang, vi har håndsprit, vi har vejbaner rundt i centret, som angiver, hvor man må gå, derfor tænker vi, hvorfor ikke sprede folk frem for at samle flere på mindre områder, siger hun og kalder det konkurrenceforvridende, at store butikscentre skal vente med genåbning til den 21. april.