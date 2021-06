Centralisering: 45 ansatte bliver flyttet fra Ribe til Esbjerg

Dobbeltmoralsk

Det konservative byrådsmedlem og udvalgsformand for kultur- og fritidsudvalget mener, at der her bliver talt med to tunger. Og dermed altså dobbeltmoralsk.

- Vi vælger med den ene hånd at taget imod statslige arbejdspladser - det har vi politikere gjort af flere omgange, og det gør vi med glæde - men jeg synes, at det sender et modsatrettet signal, når vi som kommune med den anden hånd sender vores kommunalt ansatte til vores store by, Esbjerg.