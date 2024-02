Cheftræner fortsætter i Esbjerg: - Ganske enkelt imponerende

Han har underskrevet en ny kontrakt, der gælder frem til sommeren 2026.

Det oplyser Esbjerg på sin hjemmeside.

For Esbjerg-direktør Jens Hammer Sørensen har det haft høj prioritet at få fremtiden på plads med cheftræneren.

- Lars "Lungi" Sørensen har leveret et fantastisk godt stykke arbejde med vores unge, talentfulde trup i dagligdagen og formået at flytte tankerne og idéerne fra træningsbanen med ind i kampene, siger Jens Hammer.

Lars "Lungi" Sørensen tog over i Esbjerg for 11 måneder siden, da Lars Vind blev fyret efter en skuffende forårsstart i 2. division. Sørensen fik sin aftale forlænget i sommer.

Med ham som træner har Esbjerg i denne sæson kurs mod 1. division med en suveræn førsteplads i landets tredjebedste række.

- De resultater, vi har set i EfB, siden "Lungi" kom til, taler deres eget sprog, og den medvind, han med sit koncept og sin ro har skabt, er ganske enkelt imponerende.

- Vi er meget tilfredse med at have forlænget aftalen og ser det her som et vigtigt skridt i den rigtige retning for EfB, siger direktøren.

Cheftræneren har tidligere været træner for Esbjerg og har også haft andre roller i klubben. Han var meget interesseret i en forlængelse.

- Vi har et altoverskyggende mål med forårssæsonen, og det er at lykkes med en oprykning til sommer, og det er vores eneste fokus de næste måneder, siger Lars "Lungi" Sørensen.

- Men jeg er samtidig ambitiøs på egne og klubbens vegne og tror naturligvis også på, vi over de næste år kan bringe EfB videre i positiv retning, og den udvikling glæder jeg mig til at være en del af.

Esbjerg har i årtier været en fast del af Superligaen, men rykkede ud i foråret 2020. To år senere rykkede klubben også ned fra 1. division efter en periode med uro i klubben og stor udskiftning på trænerposten.

Esbjerg, der fører 2. division med 11 point til nærmeste konkurrent, indleder foråret hjemme mod AB 10. marts.