Chokmelding: Lokal gulddreng stopper som landstræner

I størstedelen af hans landstrænerperiode har han samtidig været cheftræner for Team Esbjerg, hvor han vandt blandt andet vandt 4 danmarksmesterskaber og førte klubben til sin første finale-four i håndboldens Champions League.

Siden sommeren 2024 har han udelukkende skulle koncentrere sig om landstrænerjobbet på fuldtid.

Det bliver derfor kun til knap et år som fuldtidslandstræner og det ærgrer sportschefen i DanskHåndbold, Morten Henriksen.

- Vi er virkelig ærgerlige over, at Jesper Jensen ikke længere ønsker at være landstræner. Vi havde set frem til hans fortsatte ledelse, hvor han med sin fuldtidsansættelse havde ro på til at videreudvikle holdet. Men vi har også respekt for, at han efter fem år har behov for at prøve noget andet, siger Morten Henriksen i pressemeddelelsen.

Jesper Jensen har den seneste tid været kraftigt rygtet til den ungarske klub Ferencváros.

Netop den daglige kontakt man har med spillerne i en klub, er noget af det Jesper Jensen har savner i rollen som landstræner.

- Jeg har i mine snart fem år som landstræner været enormt glad for jobbet, og det er jeg sådan set stadig. Men jeg må også erkende, at jeg savner håndbold i hverdagen. Jeg savner den daglige udvikling og sparring med spillerne, og jeg savner selv at være på gulvet i hallen og se spillerne rykke sig. Derfor har jeg besluttet mig for at stoppe som landstræner, siger Jesper Jensen i pressemeddelelsen.