Cirkuspris til Anders Kronborg

Kronborg er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Han har været med til at starte et børne- og ungdomscirkus i Esbjerg, og han har ifølge Den Danske Cirkuspris talt cirkussets sag i sit virke som politiker.



- Jeg elsker cirkus. Jeg synes, at det er en fantastisk kulturform, der er i stand til at komme helt ud i afkroge af det ganske land. De fortjener, at der kommer fokus på deres enestående kunstneriske arbejde, for branchen har det ikke let. Nogle af de helt store cirkusser kommer slet ikke ud at køre længere. Tænk på cirkus Benneweis og Dannebrog, de var store engang, men rejse ikke længere rundt i landet, da det er en kæmpe økonomisk byrde at drive sådan et cirkus.

Anders Kronborg er tidligere folkeskolelærer og fortæller, at han har benyttet cirkus i sit arbejde med børn.

- Cirkus er en meget usnobbet kulturform, hvor man lever op til parolerne om, at der er brug for alle i en manege - en cirkusprinsesse er ingen prinsesse, før teltpløkkerne er slået i jorden - et helt særligt fællesskab.



Hovedprisen til Katja Schumann

Den esbjergensiske politiker var ikke den eneste, der fik en cirkuspris i dag. Den 72-årige Katja Schumann fik hovedprisen efter mere end 60 års erfaring i branchen, siden hun som 10-årig fik debut i Cirkus Schumann, der i sin tid holdt til i Cirkusbygningen i København.

Dengang optrådte hun som ballerina på hest. Siden er det blevet til optrædener i cirkusser i hele verden.

Det er ikke den første pris, som hun modtager for sit arbejde. I 1974 blev hun den første modtager af La Dame du Cirque-prisen ved den første cirkusfestival i Monte Carlo.

Den Danske Cirkuspris blev stiftet i 1967, men blev ikke uddelt i alle årene mellem 1970 til 2015.



Prisen har til formål at sætte fokus på cirkus som en del af den danske kulturarv. Den er tidligere gået til navne som Eli Benneweis, Søren Østergaard, Benny Berdino og Martin Arli.