Corona-sikker kommune: Test, test, test

Antallet af nye bekræftede smittede med coronavirus er fortsat på sit laveste i de 14 kommuner i Syd- og Sønderjylland.

Over de seneste syv dage har blot tre kommuner registreret mellem én til ni smittede pr. 100.000 borgere, mens resten ikke har nye tilfælde.

Det er gode nyheder, men der sidder stadig borgere i kommunerne, som er mere udsatte end andre.

Det tager de meget alvorligt i Esbjerg Kommune, hvor beboerne i kommunens plejehjem i snart fire måneder har levet med særlige restriktioner.

Esbjerg Kommune: -Test, test, test!

Ifølge kommunen skyldes deres succes med at holde virus ud en smule held og det faktum, at det tester alle, der har de mindste symptomer.

Derudover overvåger de personalets køreplaner for at opspore eventuelle smittekæder, og endelig benytter de sig af alle tænkelige værnemidler.

Formlen har været at bruge værnemidler og følge vejledningerne. Samtidig er der testet så meget som muligt, selv ved de mindste symptomer. Det handler om ikke at tage det for let, men derimod seriøst og alvorligt hele vejen igennem. Også nu og i de næste par måneder.

De særlige restriktioner har betydet, at der ikke har været en eneste smittet beboer på plejehjemmene i Esbjerg Kommune. Dertil er også kun fem ansatte testet positive.

Karina Jensen har ikke kunnet se sin familie og venner, fordi hun arbejder på et plejehjem. Foto: Michael Nielsen, TV SYD

Successen skyldes ifølge de ansatte en særlig holdånd.

- Vi har nogle gode medarbejdere, som går op i borgernes sikkerhed. Personligt har jeg set ikke kunne se min familie og venner, fordi jeg arbejder på et plejehjem, fortæller sosu-assistent Karina Jensen.

Beboere savner hverdagen

Coronavirussen rammer særligt de ældre hårdt. Dødeligheden er på 28 procent for borgere mellem 80 og 89 år. I den yngre aldersgruppe, 60 til 69 år er dødeligheden fire procent.

Statistikken er tydelig, og derfor gør kommunen alt for at sikre de ældre borgere på plejehjemmene.

De ekstra måneder kan dog vise sige at blive hårde for de sårbare beboere på Esehuset, som håber den gamle hverdag snart er tilbage.

- Det har været meget, meget kedeligt. Min søn har ikke måtte komme på besøg og min besøgsven blev smidt ud, fortæller Kaj Henning Iversen, der er beboer på plejehjemmet Esehuset i Esbjerg.

Han har et ønske om en mere velkendt hverdag. Samtidig håber han på en forfriskende oplevelse i sommervarmen.

- Der kommer hele tiden nye ting, man kan få lov til. Nu kan jeg for eksempel komme i svømmehallen. Jeg kører ned til badelandet i Esbjerg, så vil jeg have min en svømmetur i svømmebadet, fortæller han.