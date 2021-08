Coronasituationen har gjort ondt på kulturskole: Har kun fået tre ansøgninger til Den Kongelige Ballets talentlinje

På Esbjerg Kulturskole kan børn fra 2.-6. klasse gå på Den Kongelige Ballets talentlinje og måske, hvis talentet er stort nok og viljen vedvarende, kommer videre til balletskolen i København.

I år har kulturskolen dog blot fået tre ansøgninger, hvilket er markant færre end tidligere. Skolen håber nu, at en optagelsesprøve 29. august kan give flere ansøgninger.

Sker det ikke, vil balletten i Esbjerg svinde ind.

- Vores ballethold vil svinde ind, og så kommer eleverne jo til at mangle nogle at træne sammen med. Vi har leveret børn til Den Kongelige Ballet hvert år, siden vi er startet op, og så vil det da være ærgerligt, fordi interessen for ballet daler, siger den administrative leder af Kulturskolen i Esbjerg, Ulla Wolf.

Havde 12 tilmeldte sidste år

Sidste år havde skolen 12 tilmeldte, og denne gang havde den håbet på omkring otte tilmeldte.



Skolen har flyttet optagelsesprøven fra juni til august, i håbet om at det kunne bringe ansøgertallet højere op.

- Men det er ikke rigtig lykkes, siger Ulla Wolf.