Coronavirus aflyser skolerejse til Kina

Billetterne til Kina var for længst bestilt, og eleverne i 9.U på Vitaskolen Bohr i Esbjerg nåede lige at lære de første kinesiske tegn.

Den niende marts skulle klassen egentligt afsted til den kinesiske venskabsby Suzhou i Kina. En tur som de selv har sparet op til i næsten tre år, men som nu er umulig at gennemføre på grund af den smitsomme coronavirus.

- Vi blev alle sammen rimelig øv over det, fortæller Mathilde Ølgaard Jakobsen, der går i 9.U på Vitaskolen Bohr i Esbjerg.

De kinesiske værter turde ikke tage ansvar for danske elever

Den kinesiske by Suzhou ligger ud til det østkinesiske hav - lidt over 700 kilometer fra Wuhan, hvor det første tilfælde af coronavirus blev konstateret.

I første omgang fik smittefaren de kinesiske værter til at aflyse, da de ikke turde tage ansvaret for de esbjergensiske elever.

De kinesiske elever er også kede af, at vi ikke kommer derned, og de er bange for, hvad der nu skal ske. Marie Christensen Vork, elev, 9.U, Vitaskolen Bohr, Esbjerg

Da flyselskaberne nu også har suspenderet rejser til Kina, vil skolen heller ikke sende eleverne afsted.

- Når flyselskaberne begynder at aflyse rejser til Shanghai, hvor vi også skulle have været, så begynder det at blive meget seriøst, siger Mathilde Ølgaard Jakobsen.

Byen Suzhou ligger i Jiangsu provinsen i Kina og har omkring 1 million indbyggere. Foto: Ole Møller, TV SYD

Myndighederne lukker skolen i Suzhou

Tidligere på ugen valgte de kinesiske myndigheder at lukke skolen i Suzhou, som eleverne fra Esbjerg skulle have besøgt, men 9.U har bevaret kontakten til de kinesiske elever.

- De kinesiske elever er også kede af, at vi ikke kommer på besøg, og de er bange for, hvad der nu skal ske, fortæller Marie Christensen Vork fra 9.U.

I de kommende uger skal 9. U i gang med at planlægge, hvor de i stedet skal rejse hen. Ærgrelsen over, at de ikke kommer til Kina, er dog efter de seneste dages udvikling i smitten vendt til fuld forståelse.

- Jeg prøver at se positivt på det, for er der bare den mindste virus i Kina, vil jeg ikke have det fedt med at tage afsted, for det vil gøre mig utryg. Så er det bedre at tage et andet sted hen, fortæller Liva Torbensen fra 9.U.