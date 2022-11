Dårlig ledelse og økonomistyring baseret på mavefornemmelser - det viser kritisk rapport af Tobakken

Det har været en hektisk tid for det regionale spillested Tobakken i Esbjerg.

I begyndelsen af november blev leder Jan Mols Poulsen fritaget for tjeneste. Nogle uger senere blev han bortvist og politianmeldt på mistanke om svindel på baggrund af to rapporter. Det ene blev udarbejdet af Esbjerg Kommunes økonomiafdeling, mens det andet blev lavet af konsulentfirmaet MUST under ledelse af Ronnie Hansen.

Og i de to rapporter, som TV SYD er i besiddelse af, rejses der kritik af flere forskellige ting.



Rapporten fra MUST afdækker, at der på Tobakken har været en uholdbar økonomistyring baseret på mavefornemmelser og en dårlig ledelse.



Ignorerede mulige partnerskabsaftaler

Et af kritikpunkterne er, at Tobakken ikke har svaret på henvendelser fra virksomheder om mulige partnerskabsaftaler på trods af, at Tobakken i en ansøgning til Esbjerg Kommune skriver, at man vil have "Fokus på etablering af partnerskaber med det lokale erhvervsliv."

Et konkret eksempel er, at en virksomhed, der i mange år havde haft en aftale med Musikhuset i Esbjerg, også ville indgå et arbejde med Tobakken. Efter at de ad flere omgange tager kontakt til Jan Mols Poulsen både telefonisk og på e-mail startende 14. juni, meddeler den potentielle sponsor 9. september, at de ikke længere er interesseret i at indgå en aftale, fordi de aldrig fik noget svar.