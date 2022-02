Danmark tabte OL-kvartfinale

Det danske herrelandshold i ishockey tabte med 1-3 til Rusland i kvartfinalen ved vinter-OL. Dermed er Danmark færdig ved legene i Beijing.

Det var med esbjergenseren Emil Kristensen fra start, da Danmark spillede kvartfinale mod Rusland. Af nogle udråbt til den største kamp i dansk ishockeys historie.

Danmark gjorde kvartfinalen mod Rusland spændende til det sidste, men tabte efter hård kamp med 1-3.

Dansk ishockeys OL-eventyr er dermed forbi.

Kvartfinalen blev endestationen for Heinz Ehlers' tropper, der tabte 1-3 til Rusland efter en indædt, men i sidste ende forgæves fight i Beijing.

I 12 minutter i anden periode lurede sensationen, efter at Frans Nielsen havde udlignet til 1-1.

Dansk kampkraft rakte dog ikke helt mod russisk spilkunst, men det var tæt på, og danskerne skal have ros for at holde kampen spændende til det sidste.

Nu er Danmark i stedet færdig i en turnering, hvor holdet har præsteret over al forventning og markeret sig som en stor positiv overraskelse.

Landstræner Ehlers vil givetvis ærgre sig over, at hans hold blev ramt af kostbare skader, netop som OL gik ind i sin afgørende fase.

Mod Rusland måtte han ikke blot undvære Jesper Jensen Aabo, der også var ude mod letterne. Nicklas Jensen var heller ikke kommet sig over de slag, han fik på kroppen i den kamp.