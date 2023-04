Danmarks første lægeklinik for turister åbner i Blåvand

Men han og hustruen Kira Søndergaard, der er sygeplejerske, håber at der vil være patienter nok.

- Med 10-12.000 turister i påske og 30.000 i højsæsonen skal der nok være arbejde til os, siger hun.

Ingen faste patienter

Blåvand Lægehus bliver Danmarks første lægeklinik, der er målrettet turister, og lægehuset vil udelukkende fokusere på akutte medicinske behandlinger. Der vil således ikke være tilknyttet faste patienter til klinikken, men lokale borgere er velkomne med akutproblemer.

- Klinikken vil ikke kun være til gavn her i Blåvand. Vi håber, at vi på den her måde kan være med til at lette presset lidt på de læger, der har konsultation i nærheden, så de kan få lidt mere tid til deres patienter, siger Jacob Søndergaard.