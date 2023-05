Danmarks mest inspirerende arbejdsplads i nyt tårn på Esbjerg Havn

NorSea har i forvejen House of Offshore Innovation, der er vækstcenter for 32 forskellige virksomheder, og det meste handler om grøn omstilling.

- Vi ser tårnet som et konkret fyrtårn for en nødvendig vision og ambitiøse mål for den grønne omstilling. Vi skal alle den vej, og NorSea skal i særdeleshed: Vi har meget klare ambitioner om at udvikle vores portefølje indenfor det vedvarende og finde vores plads i den grønne værdikæde, som tager form i disse år, siger Jesper Høj-Hansen.



Det nye tårn skal bygges i sammenhæng med det eksisterende House of Offshore Innovation ved Dokhavnen.