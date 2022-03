Dansk film misser Oscar i kategorien Bedste Kortfilm

- Vi vandt ikke, men der er ikke taget noget fra filmen. Det er det vigtige at huske, selv om det er meget nemt at være meget skuffet, siger han.

"On My Mind" er produceret af Kim Magnusson, der tidligere har vundet to oscarstatuetter.

I hovedrollerne er Camilla Bendix og Rasmus Hammerich.

Filmen tager udgangspunkt i personlig sorg

Filmen tager udgangspunkt i den sorg, som Martin Strange-Hansen oplevede, da han i 2001 mistede sin datter.

- "On My Mind" er en historie, der er baseret på noget meget personligt. En personlig oplevelse som jeg havde for år tilbage i forbindelse med min datters sygdom.

- Det, at kunne komme herover og have en film der tager udgangspunkt i noget personligt, men er blevet løftet til noget universelt, er ret fantastisk.

- Den betyder meget for folk, når de ser den, og det er det, der i virkeligheden er det vigtigste, siger Martin Strange-Hansen.