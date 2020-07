Dansk Folkeparti mister byrådsmedlem i Esbjerg efter kritik af partiformand

Udmeldelsen kommer efter et læserbrev, der blev bragt i Avisen Danmark, hvori Hans K. Sønderby gjorde sig til talsmand for et lederskifte i Dansk Folkeparti på landsplan.

Sønderby mente, at Kristian Thulesen Dahl skulle overlade lederposten til Morten Messerschmidt.

Nu har Hans K. Sønderby meldt sig af Dansk Folkeparti og blivder løsgænger i byrådet perioden ud.

- Med de udmeldinger fra centrale personer, blandt andet bestyrelsesmedlemmer i partiforeningen, jeg har kunnet læse på blandt andet Facebook, så er der ikke længere basis for et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde fremadrettet. Derfor har jeg sendt min udmeldelse til Dansk Folkepartis hovedkontor i København, siger Hans K. Sønderby til jv.dk.