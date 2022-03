Danskerne står "Sammen for Ukraine" - her kan du se showet på storskærm

Koncerten bliver transmitteret på storskærme i Aarhus, Odense Aalborg og Esbjerg. Og netop i den vestjyske by glæder man sig over, at man kan være med til at give esbjergenserne et sted at samles om indsamlingen.



- Vi hjælper gerne hinanden her i byen, og alle er på et eller andet niveau berørte af det her. Nogle er kede af det, og nogle er bekymrede. Derfor synes jeg, det giver rigtig god mening, at vi kan vise, at vi står sammen og vi kan markere, at vi synes, at krig er forkert, siger Brigitta Christensen, der er citychef i Esbjerg.

Mange ukrainere i vestjysk by

Esbjerg City har i samarbejde med Esbjerg Kommune stablet arrangementet på benene på meget kort tid. Ifølge citychefen, så giver det god mening, at netop Esbjerg er med til at markere støtten til Ukraine ved støttekoncerten.

- Esbjerg er et af de steder, hvor mange ukrainere er kommet til efter at være flygtet fra krigen. Derudover har vi mange landbrug, hvor der har arbejdet ukrainere i årevis. Jeg er stolt over, at vi kan vise, at Esbjerg engagerer sig. Der skal mange penge til at hjælpe Ukraine lige nu, men forhåbentlig kan mange bække små gøre en stor forskel, siger hun.

18 nødhjælpsorganisationer deler pengene

Siden de russiske tropper gik ind i Ukraine den 24. februar, er flere millioner ukrainere flygtet ud af det krigshærgede land. Ud over de mange mennesker på flugt, så vurderer Charlotte Slente, der er generalsekretær hos Dansk Flygtningehjælp, at omkring 12 millioner mennesker i Ukraine har behov for nødhjælp.

- Det her er en situation, som vi kun har set begyndelsen på. Vi må forvente, at de humanitære behov fortsat vil stige i de kommende uger og måneder. Så der er behov for alle gode bidrag, siger hun til TV 2.



Charlotte Slente repræsenterer de 18 nødhjælpsorganisationer, der vil få del i de penge, aftenens indsamling rejser. Det tæller organisationer som Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors og Red Barnet.