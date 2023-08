De er 250 km fra hinanden - men nu kan han styre gassen ude i Nordsøen fra Esbjerg

På forkant

Men det hele kan blive alvor. Offshore-branchen er da også af gode grunde meget opmærksom på sikkerheden. Der skulle nødigt opstå store problemer ude i Nordsøen.

Små problemer skal dog også begrænses. Det er dyrt at drive et naturgasanlæg så langt væk, at alt skal transporteres med specialskibe eller helikopter.

- Vi forsøger at være på forkant ved at opfange hændelser på platformene, før de sker. I stedet for at en ventil eller en pumpe kører, indtil den bryder sammen, registrerer sensorer de mindste ændringer, og vi kan gribe ind, før tingene holder op med at fungere, siger vicedirektør for Tyra-genopbygningen, Lars Bo Christiansen.



Gas på vej tilbage

Tyra-feltet har været lukket ned siden 2019 for at blive genopbygget. Undergrunden under Tyras sank med mere end fem meter, og der var en risiko for sikkerheden. Men snart kan man åbne for gashanerne igen. Rørledningen mellem mellem Tyra-feltet og Danmark blev således genetableret sidst i juni.

Når det nye Tyra II - som det hedder - genoptager produktionen til vintersæsonen 23/24vinter, er det et af verdens mest moderne naturgasfelter, siger TotalEnergies.

- Vi kommer til at producere gas 10 procent mere effektivt og alligevel med en 30 procent lavere CO2-udledning i forhold til det gamle Tyra, siger vicedirektør Lars Bo Christiansen.