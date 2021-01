De er vant til vindmøller, men nu siger de NEJ til nye

Klart svar fra Tjæreborg

Onsdag eftermiddag fik formand for Plan- og miljøudvalget, Karen Sandrini, Socialdemokratiet, så overrakt landsbyens svar på Vattenfalls planer om at etablere fire større vindmøller samt en transformatorstation og andre tekniske anlæg på et 6.000 kvadratmeter stort område på Tjæreborg Enge.

Hun fik nemlig overrakt 1.818 underskrifter fra borgere over 16 år. Folk der ikke ønsker de nye vindmøller. Et klart svar.

Del af grøn omstilling

Karen Sandrini ønsker ikke endnu at fortælle, hvad hun vil stemme i udvalget. For eller imod. Men hun siger:

- Som energikommune er vi i fuld gang med den grønne omstilling og har som mål at blive CO2-neutral i 2030. Det her projekt kan indgå i det regnskab. Men det er klart, at vi som politikere vil afveje den fordel i forhold til de gener, borgerne her i byen kan få ud af det.