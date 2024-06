På trods af de unge oplever, at deres forældre er støttende, er der et punkt i undersøgelsen, der halter efter.



To ud af tre elever i 7. klasse giver udtryk for, at deres forældre ikke interesserer sig for deres færden på internettet.

Den viden gør det lettere at italesætte den manglende involvering og gå i dialog med forældre om deres rolle i de unges onlineliv. Sådan lyder det fra Esbjerg Kommune.