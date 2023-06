De første afbrændingsforbud på fastlandet indføres

Så højt har det ikke været siden den historisk varme sommer i 2018, hvor det landsdækkende tørkeindeks ramte 10,0 i juli måned.

Tørkeindekset har en skala fra 1 til 10, og det angiver risikoen for tørke i Danmark.

Når niveauet rammer det ildrøde 10-niveau, er det et udtryk for, at der er "høj risiko for tørke".

Enkelte byger kan være på vej

I løbet af ugen kan vejret dog gradvist blive mere ustadigt og efterhånden med enkelte eller spredte byger, lød det mandag morgen fra DMI.