De forsøger at genskabe stemning fra 1200 år gammel kirke

En af de historier, er fortællingen om Danmarks første kirke. Ansgar Kirke. Eller måske nærmere fortællingen om, hvordan Ansgar Kirke kunne have set ud for små 1200 år siden.



Det kunne Ribe VikingeCenter i dag løfte sløret for. Eller de har i hvert fald givet et kvalificeret bud derpå.

I 2018 åbnede museet for Ansgar Kirke År 860, der er en rekonstruktion af den oprindelig kirke, som biskop og missionær Ansgar grundlagde i byen i år 855.

I løbet af de sidste tre år har kunstneren Trine Theut forsøgt at genskabe den atmosfære, der med alt sandsynlighed var indenfor kirkens fire vægge.

Efter en masse research er det resulteret i 50 farvestrålende vægmalerier, der er alle baseret på bibelske fortællinger.

Selvom man har forsøgt at være tro mod tiden, har man dog ikke brugt alle de originale farver, da nogle af disse var giftige. Man har i stedet genskabt lignede farver efter Nationalmussets farvekoder.

Det menes, at resterne af den oprindelig Ansgar Kirke ligger et sted under Ribe Domkirke.