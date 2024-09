De klæder sig ud som orker og trolde, men genren har en vigtig funktion i hverdagen

Musikere fra hele verden skriver, fordi de ved, at hun er den rette at kende, hvis man gerne vil spille på festivalen, der ifølge hende selv er top 3 over festivaler, som musikere inden for folk, roots, blues, country og americana gerne vil spille på.

- De skriver også til mig på Facebook, men det vil jeg ikke have, for den er privat, siger hun.

For både hendes mailindbakke og profiler på sociale medier flyder over.

Det mærker festivalens kunstneriske leder, Maria Theessink, der i ti år har stået for at booke navne til festivalen, som i år sluttede 24. august.

Artister fra hele verden står i kø for at spille på Tønder Festival.

Men allerede klokken 20.35 kunne Tønder Festival så melde ud , at der var fundet erstatninger for de to bands.

Under et møde klokken 14 tikker to mails ind lige efter hinanden.

Det var ikke selve det at finde en ny artist til at fylde hullet i programmet ud, for det var bare at kigge på listen over artister, der stod klar i kulissen til at springe ind.

True Heart Troubadours blev blev afløst af to musikere, der allerede spiller i bandet.

- Det er ikke så meget det at finde artisten, der er stressende. Vi skal indhente PR-materiale fra artisten, så vi kan få opdateret hjemmesiden. Og så skal vi vide, hvad de har brug for af grej og instrumenter på scenen. Det skal alt sammen formidles videre til produktionschefer og kommunikationsholdet. Men det gik smertefrit denne gang, siger Maria Theessink.

Når musikerne står i kø for at spille på Tønder Festival er det ifølge Theessink fordi, musikerne føler, at de får en god behandling, og så har de lyst til at blive hængende på festivalen og få inspiration i stedet for at tage hjem.

- Vi er en af de få festivaler, hvor musikerne har lydprøver. På de store scener får de en hel times lydprøve. Det gør, at de føler, at de kan levere, og at deres arbejde bliver taget alvorligt, siger hun.

- Og under festivalen prøver jeg at mødes med så mange af musikerne som muligt, så de ikke føler, at Tønder Festivalen bare er en koncern.