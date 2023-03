I 2017 blev en 15-årig dreng dræbt af et gennemkørende tog, da han krydsede jernbaneovergangen i Tjæreborg. Dengang sendte ulykken en chokbølge gennem byen.

I dag er det en følelse af afmagt, der atter præger den vestjyske by efter, at det søndag skete igen. En ældre kvinde afgik ved døden efter også at være blevet påkørt af et tog.