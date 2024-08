De prøvede at få ham ud af forsvaret i barndomsklubben - nu forsvarer han i OL-finale

Det er 11 år siden, at Henrik Møllgaard fik sit egentlige gennembrud for det danske herrelandshold. Siden har han været med til hver eneste slutrunde og vundet guld-, sølv- og bronzemedaljer. Nu venter endnu en OL-finale – denne gang mod Tyskland – og den 39-årige forsvarsspiller er klar.

Havde ikke set den komme

Den tidligere Ribe- og Kolding-spiller var kun seks år gammel, da han begyndte i Kongeå Håndboldklub i Gredstedbro.

Tre af spillerne gik videre til professionel håndbold fra den lille klub. Henrik Møllgaard har som bekendt udviklet sig til især at være stærk i forsvaret. Det havde hans tidligere træner i Kongeå Håndboldklub ikke set komme.

- Vi gjorde alt, hvad vi kunne for at få ham ud af forsvaret, for han var simpelthen så dårlig der. Så hatten af for, at han er blevet ved med at kæmpe, har hans træner i Kongeå Håndbold Dennis Jørgensen tidligere fortalt til TV SYD.

OL-finalen spilles kl. 13.30 og kan ses på TV 2 eller TV 2 Play.