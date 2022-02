Demonstration mod krig i Ukraine: - Vi må vise, at vi kæmper imod

På baggrund af en masse positive tilbagemeldinger forventer hun, at 100 mennesker vil dukke op for at vise deres støtte til Ukraine med ukrainsk musik og fællessnak om situationen.

- Jeg føler, at det er mit ansvar at arrangere demonstrationen. Lige nu er jeg i Danmark, mens min familie har det dårligt i Ukraine. Så på den her måde kan jeg støtte dem ved at vise andre, at Ukraine har brug for hjælp fra resten af Europa, siger Katja Dziuban.