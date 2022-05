Den sorte ibis spottet ved Ribe er her sandsynligvis på grund af klimaforandringer

Klimaforandringer giver mildere klima

- Det er en blanding af mildere klima som følge af klimaforandringer og så muligheden for, at arten kan sprede sig fra Spanien, hvor den har gode betingelser.

Biologen forventer, at sort ibis på et tidspunkt vil begynde at yngle regelmæssigt herhjemme.

Arter som sølvhejre og stylteløber er ifølge Knud Flensted andre eksempler på fuglearter, der er blevet mere almindelige på danske breddegrader.