Der er bygge-boom i Esbjergs opland

Foruden den nye udstykning Bavnehøj er der også kommet godt gang i boligbyggeriet på Rugmarken. En udstykning med i alt ti grunde, der blev sat til salg for mere end 10 år siden. De første år gik det noget trægt med salget, men fra 2019 til 2020 gik det stærkt.

- Vores gamle udstykning, der har ligget stille i nogle år, tog pludselig fart også. I dag er otte huse allerede bygget. Så man må sige, at der i høj grad er gang i en udvikling i disse år, lyder det fra lokalrådsformanden.

Kommunen skal være et skridt foran

Selvom Kristina Schultz ser meget positivt på den udvikling, som byen i disse år gennemgår, understreger hun samtidig vigtigheden i, at der er tænkt fremad.

For “når der bygges noget nyt, så må man også gå ud fra, at der er nogle børn, der skal passes”, og derfor har formanden et klart ønske til det kommende byråd.

- Esbjerg Kommune er nødt til hele tiden at være et skridt foran, så vi ikke ender i en situation, hvor vi er nødt til at sende børnene til nabobyer for at blive passet i dagtimerne eller ikke kan tilbyde byggegrunde, siger Kristina Schultz.

Et andet sted, hvor der også mærkes en udvikling, er Grimstrup.

Her er der også i år blevet sat 21 nye byggegrunde til salg, og til trods for, at der på nuværende tidspunkt kun er blevet solgt tre, ser formanden for Grimstrup Lokalråd ligeledes, at der investeres i fremtiden.