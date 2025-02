Derfor smækker kommunen kassen i: Musikhus står alene med millionregning

Af Lars Lauridsen Udgivet 3. feb I samarbejde med TV MIDTVEST

Der er ikke penge til at udstyre flere ulve med GPS-halsbånd. Forskerne vil ellers gerne have mere viden for at kunne give politikerne den bedste vejledning.

Det blev betragtet som et stort gennembrud, da det i 2022 lykkedes danske forskere at fange en ulv på Borris Skydeterræn øst for Skjern og udstyre den med et GPS-halsbånd. Dengang regnede forskerne med, at der skulle være tale om den første af flere GPS-ulve. Men sådan gik det ikke. Der kom aldrig flere. - Det er frustrerende. Vi havde ikke investeret i det her udstyr, hvis vi ikke havde taget bestik af situationen og troede, at der rent faktisk skulle mærkes ulve. Det var sådan, vi opfattede det, siger professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Det er pengemangel, der afholder forskerne fra at udstyre flere ulve med en GPS-sender. Overvågningen af ulven fra Borris var finansieret af en særbevilling på finansloven, men siden er der ikke kommet flere midler til formålet, og dermed har der altså kun været en ulv med GPS i Danmark. - Vi ville gerne mærke flere, men vi skal også have en finansiering til det, siger Peter Sunde.

Peter Sunde er professor ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet og har et indgående kendskab til ulvene i Danmark. Foto: Karl Erik Lørup, TV Midtvest

Effektivt redskab Forskerne på Aarhus Universitet står sammen med Naturhistorisk Museum i Aarhus for overvågningen af de danske ulve. Og for at sikre politikerne den bedste rådgivning er det vigtigt for med så meget fakta som muligt, lyder argumentet.

Og her er GPS-halsbånd et særdeles effektivt redskab. De sikrer, at forskerne kan følge en ulvs færden og for eksempel se, hvor tæt den kommer på husdyr og mennesker. - Man kan også bruge det mere taktisk, hvis du har ulve eller en enkelt ulv, som har en besynderlig adfærd. Specielt hvis den kommer meget tæt på mennesker, kan man mærke den som en del af opfølgningen, når man skal finde ud af, om det er en problemulv, siger Peter Sunde. Forskerne i Aarhus er ikke alene om at ærgre sig over, at der ikke er råd til GPS-overvågningen. - Det er død-ærgerligt, siger formanden for Vildtforvaltningsrådet, Jan Eriksen.

Ulven i Danmark Man regner med, at der er mellem 60 og 70 ulve i Danmark.

I 2024 blev der født mindst 35 nye hvalpe

Ulven var i mange år forsvundet fra Danmark, men i 2012 blev der fundet en død ulv ved Nors Sø i Thy.

Ulven er beskyttet af EUs habitatdirektiv, men der kan dispenseres, hvis man vurderer, at der er tale om en såkaldt problemulv. Kilde: Peter Sunde og TV MIDTVEST Fold ud

Filmet inde i byen Vildtforvaltningsrådet rådgiver ministeren og kommer med indstillinger om større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning. Formanden fortæller, at et enigt råd anbefaler GPS-overvågning af ulven. - Er den bange for mennesker, hvor løber den hen, når den møder mennesker og så videre. Dér mener vi, at GPS er den meste oplagte mulighed for at få dækket det vidensbehov, siger Jan Eriksen. Ønsket om mere viden bliver forstærket i takt med, at der kommer flere ulve og i takt med, at de kommer tæt på mennesker.

For nylig blev der for eksempel set en flok ulve inde i Oksbøl om natten. - Og så er det lidt ærgerligt at komme på bagkant, når vi i flere år har udtrykt ønsket om den her GPS-overvågning for at indsamle viden. - Kan man ikke få den fra viden fra udlandet? - Danmark er faktisk meget tæt befolket. Vi har ikke samme naturområder som andre lande, og derfor har vi et behov for at få overvåget den danske ulvebestand, så vi kan tilrettelægge den politik på området, som vi skal have i Danmark, siger Jan Eriksen. Minister: En spændende mulighed TV MIDTVEST ville gerne have interviewet den ansvarlige minister, Jeppe Bruus (S) fra ministeriet for grøn trepart, om sagen. Det har ikke været muligt, men i et skriftligt svar er han ikke afvisende over for ideen om mere overvågning. - Jeg er meget opmærksom på den bekymring, ulvene giver, når man hører, at de er set inde i byen. Jeg har bedt ministeriet se meget nøje på, hvordan vi kan regulere ulven og skabe mere tryghed for borgerne. GPS-projekter lyder bestemt som en spændende mulighed for at få bedre viden på området, skriver Jeppe Bruus.