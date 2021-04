Det er populært at være spejder – lille gruppe har fordoblet medlemstallet

I dag fejrede KFUM spejderne i Esbjerg Øst, at de havde fået nyt navn til spejdergruppen. Men faktisk har de meget mere at fejre, for den lille spejdergruppe har vokseværk.

- Vi har en god medlemsfremgang. Der er kommet fokus på friluftsliv, og det er det, vi kan i spejderbevægelsen. Vi tilbyder et fællesskab, vi tilbyder nogle aktiviteter, og vi tilbyder viden og læring, siger Troels Haas, gruppeleder ved KFUM-spejderne i Esbjerg Øst.

På tre år har den lille spejdergruppe fordoblet antallet af spejdere. For tre år siden var der 15 børn i truppen, og nu er de over 30 grønne spejdere, fortæller spejderlederen.

- På landsplan kommer der også flere og flere spejdere til, for de gider faktisk godt at komme væk fra skærmen og prøve den virkelige verden en gang i mellem, siger Troels Haas, der også tror, at coronapandemien har fået flere til at nyde naturen og blive spejder.