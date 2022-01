"Det er som en drøm": 11-årige Mikkel donerer rekordbeløb

Rekorder er ikke alt

Mikkel Madsen donerede sidste år 128.631 kroner til Danmarks Indsamling, og har altså i år slået sin personlige rekord med 1.516 kroner.

Med den fine rekord er det naturligt at tænke, at Mikkel igen til næste år vil forsøge at slå rekorden, men for Mikkels mor, Maja Madsen, er det vigtigt at slå fast, at alt hjælp tæller, og selvom det måske ikke er muligt at slå rekorden igen næste år, er det ikke det vigtigste.

Det vigtigste er nemlig at folk ved, at det gør en forskel når alle hjælper til uanset om slutbeløbet hedder 50.000 kroner eller 130.000 kroner.