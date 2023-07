Det "knasede og bragede", da han reddede sin ven på golfbanen

Hans-Heino Carstensen synes også, at det er en lidt for stor andel af folk, som ikke ved, hvor de kan finde det vigtige redskab.

- Jeg synes, det er et stort tal. Der skal nok mere orientering til. Folk tænker nok ikke over, hvor vigtig de er, og at de nok måske får brug for dem en dag. Folk tænker nok tit, at det ikke sker for dem, siger han.

Uden mén

Hvis vi igen skruer tiden tilbage til den solrige augustdag på golfbanen, så var det først lidt efter, at Hans-Heino Carstensen var kommet med lægehelikopteren, at Erling Petersen havde tid til at reagere på det, der lige var sket.

- Da jeg gik tilbage, stod de andre golfvenner der og gav mig et klem, siger han med gråd i stemmen og fortsætter:



- Jeg er så glad for at jeg kunne hjælpe Heino, fordi han fejler intet i dag. Jeg har fået at vide både fra Odense Universitetshospital og ambulancefolkene, at det var fordi at jeg reagerede så resolut.