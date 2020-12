Digitale sexkrænkelser mod 106 drenge landet over udløser seks års fængsel

Efter politiets opfattelse var det mandens hensigt at lokke og presse drengene til at mødes, så overgrebene kunne fortsætte fysisk.

Det var nær ved at lykkes, for den 4. april 2018 havde manden aftalt at mødes med en 13-årig dreng på Jerne Stadion i Esbjerg.

Men politiet stod klar til at anholde manden, før der skete noget.

Manden har erkendt sig skyldig i at have besiddet tusindvis af billeder og videoer med børnepornografisk indhold.

Men han afviser, at det var ham, der kontaktede drengene. Det gjorde ifølge den tiltalte en person, han kendte fra Snapchat som "Trader".

Det er dog ikke lykkedes politiet at identificere "Trader", og retten har afvist forklaringen som utroværdig.

Sagens forløb:

* 4. april 2018 anholder Syd- og Sønderjyllands Politi den da 34-årige mand på Jerne Stadion ved Esbjerg.

* Det sker efter en henvendelse fra faren til en 13-årig dreng, der har overhørt en samtale, hvor det er aftalt, at drengen skal møde op det pågældende sted.

* Ved en ransagning af mandens bolig finder politiet en ekstern harddisk med 8237 videoer og billeder med børnepornografisk indhold.

* Der er 470 undermapper, der hver især er opkaldt efter drengenavne.

* Politiet indleder nu en efterforskning for at finde frem til identiteten på drengene.

* Det lykkes at identificere 170 drenge ud fra materialet.

* Alle politikredse på nær Bornholms Politi involveres i arbejdet, og der ender med at blive rejst tiltale for krænkelse af 111 drenge fra hele landet.

* Der er ifølge politiet tale om drenge i alderen 10 til 14 år, og forholdene er begået hovedsageligt mellem 2016 og 2018.

* Den 34-årige anklages for blufærdighedskrænkelse, ulovlig tvang og medvirken til voldtægt ved anden kønslig omgang end samleje.

* Politiet mener, at den 34-årige har brugt en særlig fremgangsmåde, som fagfolk kalder grooming.

* Det er en proces, hvor en voksen person via sociale medier opbygger et tillidsforhold til en mindreårig med henblik på at få barnet til at dele seksuelle billeder.

* Når først barnet er gået med til det, bruges billederne som pression til at opnå egentlige seksuelle ydelser.

* 12. august 2020 indledes sagen i Retten i Esbjerg, der har lejet et eksternt lokale til formålet.

* Da sagen er en nævningesag, afklares skyldsspørgsmålet og eventuel straf i to tempi.

* Den 34-årige har erkendt besiddelse af børnepornografisk materiale, men nægter sig skyldig i de øvrige anklager.



Kilder: Anklageskriftet, Retten i Esbjerg, Ritzau.