Direktør fra Esbjerg er strandet på corona-ramt krydstogtskib

Cirka 50 danskere er netop nu ombord på krydstogtskibet Costa Luminosa, hvor flere passagerer er smittede med coronavirus. Det oplyser TV2.

Blandt passagererne er Ulla Petersen, som ejer ABC Rengøring og Hjemmepleje i Esbjerg. På grund af de smittede passagerer måtte Ulla Petersen og andre passagerer ikke gå fra borde i Marseille, hvor skibet ligger til kaj. Så senere i dag er kursen sat mod Savona i Norditalien, oplyser TV2.

- Vi har været rundt i Caribien og kom tilbage til Miami for 14 dage siden, og her var der mange andre danskere, der skulle med skibet til Venedig. Alting er gået lynhurtigt, og det er overraskende for alle, at vi er endt i denne situation, siger Ulla Petersen til TV2 News.

Vidste intet

24. februar forlod skibet Fort Lauderdale i USA, og lige siden har der været passagerer ombord, som har diagnosen covid-19. Men det vidste de øvrige passagerer ikke, fortæller hun.

- Da vi ankom til Costa Rica, kom der en ambulance og hentede en coronamistænkt kvinde og hendes mand, og vi har ikke været i land siden. Det har vi ikke fået lov til. Nu håber vi at komme til Danmark, siger Ulla Petersen til TV2 News.

Ulla Petersen er også ejer af plejehjemmet Karstensminde i Gredstedbro. TV SYD forsøger at få en kommentar fra hende.