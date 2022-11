Dobbeltjobbende landstræner kigger væk fra EM for at passe på sig selv

Cheftræneren har ikke mange dage i livet, hvor håndbold ikke fylder en pæn del af timerne op, men derfor er han også meget bevidst om at tage de små pauser, der findes selv under en slutrunde.

Det betyder blandt andet, at kampe fra slutrunden uden direkte relevans for Danmark ikke får meget opmærksomhed fra hans side.

- Jeg ser ikke så meget. Jeg forsøger at passe på mig selv, for der er rigeligt at se til - især på hviledage. Fra vores kamp aftenen før er slut, er der et voldsomt hårdt døgn derefter, så det er faktisk på kampdagene, at jeg restituerer, fortæller han.

- Hvis jeg sætter mig til at se syv andre kampe, så er der en risiko for, at hovedet kan eksplodere. Det handler om at passe på sig selv og ikke tro, at man er Superman på dag tre, fordi man forhåbentlig skal holde i mange dage.