Dom i Kurt Beier-sagen bliver ikke anket

Sagen mod Kurt Beier Transport A/S bliver ikke anket.

Det oplyser Anklagemyndigheden.



I august blev firmaet blandt andet frifundet for åger vedrørende ansættelsen af chauffører fra Filippinerne og Sri Lanka, som arbejdede for meget små lønninger.

Dommen i Byretten i Sønderborg var en skuffelse for anklagemyndigheden. Men statsadvokat Jakob Berger Nielsen vurderer, at Landsretten ikke vil komme til et andet resultat.

Derfor bliver sagen ikke anket til Landsretten.

- Chaufførerne blev rekrutteret til og ansat i et selskab i Polen. Ved bevisvurderingen har Retten i Sønderborg ikke fundet tilstrækkelige holdepunkter for, at ansættelsen det polske selskab var uden realitet. Og at chaufførerne dermed skulle betragtes som ansat i danske Kurt Beier Transport A/S med den følge, at et væsentligt misforhold vedrørende løn- og arbejdsvilkår, dvs. åger, skulle bedømmes efter danske og ikke polske forhold, siger han.

15 kroner i timen

Kurt Beier Transport A/S og firmaets direktør blev kendt skyldige og idømt bøder på 100.000 kroner og 25.000 kroner for at huse filippinske chauffører ulovligt i en slumlejr i Padborg. De kummerlige forhold blev afsløret af fagforbundet 3F.

Chaufførerne fik timelønninger på ned til 15 kroner i timen. Men forsøget på at få firmaet dømt for åger og menneskehandel blev altså ikke opfyldt.

Ærgrelse i branchen

Brancheorganisationen ITD kritiserer dommen og ærgrer sig over, at den ikke bliver anket.

- Jeg frygter allermest, at dommen giver grønt lys for, at man ved at indregistrere et firma i Polen kan underbetale chauffører i Danmark. Derfor havde vi jo håbet, at dommen ville blive prøvet af i Landsretten. Men det har anklagemyndigheden så vurderet, at man ikke vil gøre. Nu håber jeg, at den negative fokus på firmaet i denne sag kan afholde andre fra at drive forretning på den måde, siger ITD's bestyrelsesformand Christian Sørensen Madsen.

