Dommer fængsler 18-årig mand efter knivstikkeri i Esbjerg

Politiet sigtede den 18-årige mand for forsøg på manddrab og for grov vold. Dommeren valgte imidlertid at fængslet manden for sigtelsen om grov vold. Manden er dog fortsat sigtet for manddrab, oplyser politiet på Twitter.



Den 42-årige mand blev stukket en gang i ryggen og en gang i brystet, så kniven ramte hjertet, skriver JydskeVestkysten, der var til stede til grundlovsforhøret.

De pårørende til manden er underrettet.

Syd- og Sønderjyllands Politi søger vidner, der har overværet knivstikkeriet. De kan kontakte politiet på telefonnummeret 1-1-4.

I forbindelse med politiets efterforskningsarbejde på gerningsstedet var Skolegade mellem Torvet og Englandsgade spærret af. Afspærringen blev ophævet klokken 12.30.