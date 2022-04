Dommer i Esbjerg fængsler 23-årig efter ny voldtægtslov

Voldtægt i alle tilfælde

Sidste år vedtog Folketinget en ændring af straffelovens paragraf 216, så der altid er tale om voldtægt, hvis en 22-årig eller ældre har sex med et barn under 15.

Straffeloven paragraf 216, stk. 2 lyder derfor i dag:

"For voldtægt straffes med fængsel indtil 12 år den, som har samleje med et barn under 12 år. På samme måde straffes den, som er fyldt 22 år og har samleje med et barn under 15 år".

Den nye bestemmelse betyder, at den 23-årige blev varetægtsfængslet for voldtægt.

- Han erkendte sig skyldig i overtrædelse af paragraf 216, stykke 2, og han kærede ikke afgørelsen om varetægtsfængsling til landsretten, siger anklagerfuldmægtig Stine Andersen.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, så det er ikke muligt at få oplyst, hvad den 23-årige i øvrigt har forklaret.