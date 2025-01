Dorthe låner en elcykel i en måned af sin kommune - det kan du også

Af Charlotte Sølvsten Udgivet 3. jan

Dorthe Winkler kan som den første i Esbjerg Kommune hente en Christianiacykel ganske gratis i en måned.

For kun 500 kroner i depositum kan man i 30 dage afprøve en cykel med el i Esbjerg ganske gratis. I dag kunne Dorthe Winkler som den første i kommunen hente en Christianiacykel på el. Hun er en af dem, der har skiftet sikkerhedsselen ud med cykelhjelmen. For en stund. - Jeg er egentlig blevet lidt hook på de her elcykler og har undersøgt markedet, men det er lidt en bekostelig affære at købe sådan en elcykel, siger Dorthe Winkler, der lige nu er på barsel med barn nummer ??. Derfor nyder hun nu godt af et nyt tiltag, som Esbjerg Kommune har skubbet i gang. I samarbejde med lokale cykelforretninger kan man låne en elcykel med hjem i en måned.

Dorthe Winther er den første, som låner en elcykel af Esbjerg Kommune. Foto: Johanne J. Horskjær, tvSyd

- Jeg synes, det er helt genialt fundet på af Esbjerg Kommune, for jeg tror, der er rigtigt mange familier, der har samme overvejelser, som vi har i øjeblikket. Der er jo sindssygt meget fokus på klimaet og på den grønne omstilling, og på hvad kan man gøre som forbruger, siger Dorthe Winkler. Elcykler er en del af løsningen Låneordningen er en del af kommunens mål om at blive klimaneutrale i 2030 og skal give flere lyst til at hoppe på cyklen i stedet for at tage bilen. - Man skal jo åbne øjnene op for nogen, som måske ikke har været med på den her bølge endnu, og så give dem en chance for at få det prøvet af og finde ud af, om de kan lide det, eller ikke kan lide det, siger Dorthe Ibsen, der er kontorchef i Industrimiljø & Affald i Esbjerg Kommune.

Dorthe Ibsen, der er kontorchef i Industrimiljø & Affald i Esbjerg Kommune, arbejder for at flere tager cykel eller elcyklen frem for bilen. Foto: Anne Sophie Lindinger, TV SYD

Elcyklerne kan lånes de næste tre år, og de er allerede blevet taget godt imod. - Nu prøver kommunen at være lidt fødselshjælper og prøver at se, om vi kan få det skudt i gang. Og det er jo lykkedes rigtig godt, og det er vi jo kun glade for, siger Dorthe Ibsen. Ribe Cykellager er 'med' Hos Ribe Cykellager har de også kunnet mærke interessen. De udlåner tre af de seks elcykler, og de er stort set er booket året ud. - Vi gør det først og fremmest for at give mulighed for at prøve en rigtig god cykel, en kvalitetscykel, og så se hvordan det er at køre på den. Det håber jeg, og tror jeg, vil have en god afsmittende effekt også på folk, der cykler det hele tiden, siger Kim Lassen, der er indehaver af Ribe Cykellager. Nu har Dorthe en måned til at træde i pedalerne på den lånte elcyklen. Men det bliver måske ikke sidste gang, at hun kører el.

Ribe Cykellager stiller to elcykler og en elcykel med lad til rådighed - det samme gør en cykelhandler i Esbjerg. Foto: Anne Sophie Lindinger, TV SYD