Drenge delte onanibilleder - troede modtager var teenagepige

Kontakt til 11 drenge

Han nævner eksemplet, da han mandag i Retten i Esbjerg kommer med sine afsluttende bemærkninger i den hidtil største sag herhjemme om fænomenet grooming.

Det dækker over, at en person tager kontakt til typisk en mindreårig og opbygger et tillidsforhold med henblik på at udnytte ofret seksuelt.

Den 34-årige er tiltalt for at have kontaktet 111 mindreårige drenge landet over og lokket eller presset dem til at sende pornografiske billeder af sig selv.

Da politiet ransagede hans bopæl, fandt man i en bowle med kondompakker på spisebordet en ekstern harddisk med 8237 billeder og videoer med børnepornografisk indhold.

Harddisken rummede 470 mapper, der hver især var opkaldt efter drengenavne.