I sager om grooming er det karakteristisk, at forholdet mellem de involverede er uligeværdigt. For magten over en anden person giver en tilfredsstillelse hos krænkeren, fortæller psykolog ved Red Barnet, Kuno Sørensen:

- Det udvikler sig til at blive en bekræftelse, og jo flere sager, hvor det lykkes, jo mere opsat bliver vedkommende på at få det bekræftet igen. For under overfladen lurer oplevelsen af utilstrækkelighed og manglende selvværd, og overgrebene får til formål at bekræfte, at vedkommende er magtfuld, siger han.

Selvom handlingerne er strafbare, vil krænkerne ofte lægge vægt på, at ofrene har indvilliget i tingene.

- I groomingprocessen ligger, at den dygtige groomer får offeret til at medvirke “frivilligt”. Men mellem linjerne skal man også se, at barnet ikke kunne forestille sig at gå imod, fordi vedkommende tænker, at det så kunne blive meget værre, siger Kuno Sørensen.