Dronningen på togt imellem Esbjerg og Fanø

De senere år har undersåtterne på den jyske østkyst haft glæde af Dronning Margrethes besøg, når Kongeskibet Dannebrog er sejlet ind i både Vejle, Aabenraa og Flensborg havne for at besøge landsdelene.

Nu er det vestjydernes tur til at have besøg af monarken, når hun i september besøger blandt andet Fanø og Esbjerg på sin sene sommertogt. Dronning Margrethe begynder 31. august i Thisted, hvorpå hun sejler sydpå til Esbjerg og Fanø henholdsvis 1. og 2. september, hvor de enkelte kommuner er vært for Dronningen.

Under besøgene skal hun lige som tidligere besøge en række virksomheder og kulturinstitutioner, oplyser Hoffet mandag i en pressemeddelelse.

Aarhus og Anholt først

I efteråret sidste år sejlede monarken til Flensborg for at besøge delstaten Slesvig-Holsten samt det danske mindretal syd for grænsen. I 2015 gik sommertogtet til Vejle og Aabenraa.

Dronning Margrethe indleder i begyndelsen af juni sommeren med et sommertogt til Anholt og Aarhus.

Sommertogterne er en tradition, der går over 100 år tilbage til Christian 10.s regeringstid. Dengang tog han på årlige togter i de danske farvande. Traditionen er siden videreført af Frederik 9. og Dronningen, som begge har lagt vægt på at bruge Kongeskibet Dannebrog til at være i kontakt med store dele af landet.