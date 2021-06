Dronningen på togt imellem Esbjerg og Fanø: Her er programmet

- Som kommune og ø har vi rigtig meget at være stolte af, som vi gerne vil vise frem for Dronningen. Med så meget spændende natur og kultur, som øen rummer, har det ikke været nemt at vælge noget ud. Samtidig har flere lokale også budt ind med gode idéer til, hvad de synes, at Dronningen skal opleve. Vi er nu endt med et program, der både giver plads til natur, kultur, historie og moderne ø-liv, siger borgmester Sofie Valbjørn, Alternativet, Fanø Kommune.

Rindby Strand og Sønderho på programmet

Dronningen kommer til at opleve Fanøs unikke natur på Rindby Strand og i Sønderho. Førstnævnte sted vil Dronningen blive introduceret til en række af de aktiviteter, som øens brede strande giver mulighed for, mens hun i Sønderho vil blive fortalt om områdets vigtige status som verdensarvsområde samt genetableringen af Sønderho Havn.



På Fanø Museum og Fanø Skibsfarts- og dragtsamling præsenteres Dronningen for Fanøs historie og øens unikke dragter, mens hun hos børnene i Bakskuld i Sønderho får et glimt af det moderne ø-liv.

I løbet af besøget vil Majestæten også kunne nyde en opvisning i traditionel folkedans ligesom en gruppe af Fanøs børn vil spille violin for Dronningen.