EfB dukket til sidst i sæsonpremieren - Kolding hentede uafgjort

Under jorden findes dens rodnet, som kræver meget vand og varme. Det har den fået i kombination med næring fra træer, som den videre er afhængig af, hvorfor der er rig mulighed for danskerne til at gå på svampejagt denne sommer.

Hun beretter videre, at kantarellen, som er et yndet mål for svampeelskere, har haft særligt gunstige vækstbetingelser i år.

Vandet er væltet ned over det danske land i løbet af året, og med varmens indtog de senere måneder, så er kantarellen begyndt at skyde op. Faktisk tidligere end normalt.

Befinder man sig omkring Vesterhavet anbefaler Metteline at lede i fyrre- og nåleskove, mens løvskove dog vil være det mest optimale sted at finde kantarellen.

Kantarellen vil hyppigt findes omkring bøgetræer, ved skrænter og områder, hvor der mos eller gunstige betingelser for at tage imod regn.

- Der skal gerne være bart, for hvis der er for meget bevoksning, har kantarellerne ikke gode muligheder for at sprede sig. Nedfaldende blade vil også give optimale forhold for kantarellen, fortæller Metteline Fokdal Christensen.

Svampejagt er blevet populært

Metteline Fokdal Christensen oplever, at det er blevet mere populært blandt danskerne at gå på jagt efter svampe. Her er Karl Johan-svampen og kantarellen yndede mål, eftersom de er spiselige. Men det er ikke bare jagten på mad, der trækker folk i skovene.

- Jeg oplever, at flere har behov for at komme ud i naturen. De vil vise, at de kan finde deres eget mad, men der er også nærvær i at komme ud med et mål om at finde svampe.

- Der er langt flere, som har fundet interesse i svampe og som kaster sig ud i det. Svampe har en glans over sig, de er flotte og iøjnefaldende, smager godt og så det er lidt luksuriøst og eksklusivt at finde svampe, forklarer Metteline Fokdal Christensen om årsagerne til, hvorfor interessen i svampejagt er vokset.