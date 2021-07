EfB-ejer svarer på spillernes brev om mistillid: - Hvis spillerne vil afbryde samarbejdet, så gør vi det

Medejeren fortæller, at han er meget skuffet over, at spillerne vælger at gå til medierne, når de i mandags, ifølge ham, var blevet enige om at mødes fredag og tale om tingene igen.

- Det, der skuffer mig, er, at når man møder spillerne, og man forsøger at forbedre deres følelser, og vi aftaler, vi skal mødes igen fredag, og de så vælger at gå til medierne, siger han.



'Spillerne misbruger tilliden'

Han understreger flere gange, at han mener, spillerne vælger at misbruge tilliden, og at det ifølge ham viser mangel på professionalisme fra spillernes side.