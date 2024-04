EfB-ejere vil indgive kæremål mod rekonstruktionen

Rettens begrundelse for rekonstruktionen er, at EfB er insolvent når klubbens formand, Jens Hammer, og direktør, Palle Kristensen selv bekræfter, at klubben ikke betaler regningerne som de får løbende.

Det er Esbjerg-ejeren fra EIL, Paul Conway, uenig i.

- Vi mener ikke, at EfB er insolvent, og vi synes, det er forkert, at man tager Jens Hammer og Palle Kristensens ord for gode varer, når de også er involveret i EfB Ejendom, siger Paul Conway til Bold.

EIL har efter skifterettens afgørelse 14 dage til at indgive kæremålet.