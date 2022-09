EfB-ekspert: Begyndelsen på enden for de amerikanske ejere

Faktisk kan Claus Sørensen gruppens beslutning meget vel blive enden på det amerikanske ejerskab, vurderer Ole Bruun.

- Claus Sørensen gruppen er den største, absolut største økonomiske spiller i den her by, og jeg kunne levende forestille mig, at de trækker andre med, og så ryger det lokale erhvervslivs opbakning til det her projekt på gulvet.



- Amerikanerne har hele tiden sagt, at godt nok er de hovedaktionær i den her klub, men de kan ikke gøre det uden det lokale erhvervsliv, siger Ole Bruun.