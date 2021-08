EfB lander på politikernes bord, og det møder modstand

Afventer afgørelse

Rapporten og dens konklusion fra tilsynet er også en del af svaret hos blandt andre Diana Mose fra SF.

Hun mener nemlig, at det er nødvendigt at vente med politisk indblanding for at se, hvad den interne undersøgelse ender med.

- Førend vi som byråd gør noget, der kan skade både spillere, trænere og ledelse, så skal vi nok vente, for hvis vi trækker vores økonomiske støtte, så skader vi jo klubben. Det er dog klart, at hvis det står til troende, at spillerne har været udsat for det, som medierne skriver, så skal vi selvfølgelig tage vores støtte op til overvejelse, for så skal det i hvert fald ophøre, siger hun.