EfB og van der Vaart går hver til sit

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- Rafael van der Vaart kom til EfB på et vanskeligt tidspunkt, men har med sin personlighed og positive indstilling formået at sætte et godt aftryk på truppen. Fodboldmæssigt taler hans karriere for sig selv, og som daglig sparringspartner i trænerteamet har Rafael udført et godt stykke arbejde. Nu skilles vores veje, men Rafael van der Vaart er altid velkommen tilbage på Blue Water Arena, og vi ønsker ham alt det bedste fremover, siger administrerende direktør i EfB, Jens Hammer Sørensen.

Du kan se Rafael van der Vaart i TV SYD's serie om EfB "Love it or leave it" på TV SYD Play.